Reeder Reiner Möller hat sein einstiges Schmuckstück, die „Ostseebad Warnemünde“ verkauft. FOTO: Maria Pistor up-down up-down Abschied nehmen in Warnemünde Fahrgastschiff „Ostseebad Warnemünde“ wurde verkauft Von Maria Pistor | 27.06.2022, 18:42 Uhr

Wer noch einmal mit dem Fahrgastschiff „Ostseebad Warnemünde“ fahren will, hat dazu nur noch am 28. Juni Gelegenheit. Dann verlässt das Schmuckstück Warnemünde und schippert unter anderem Namen in einer anderen Stadt.