In Warnemünde ist von Freitag, 29. September, bis zum Dienstag, 3. Oktober, etliches los. So nimmt Frank Buchwald Besucher am Freitagabend mit auf eine musikalische Zeitreise unter dem Titel „Merci, Chérie“ in der Kleinen Komödie Warnemünde. Er spielt auch am 30. September um 20 Uhr und am 1. Oktober um 18 Uhr in dem Stück „So klang die DEFA“ mit Kollegin Katrin Heller. Die Spielstätte öffnet immer eine Stunde vor Beginn der Vorstellung.

Klassisches Konzert in der Kirche Warnemünde

In der Evangelisch-Lutherischen Kirche Warnemünde findet am 30. September um 19 Uhr ein Konzert mit Blechbläsern und Orgel statt. „Es erklingen Werke von Bach, Händel, Tartini und Telemann“, informiert Kantor Sven Werner. Die Orgel spielt Darlya Yastrezhembskaya, Dorian Brode ist Trompeter, als Posaunist tritt Artem Burgmistrov auf, die Tuba lässt Nikolai Leontiev erklingen. Karten zum Preis von acht Euro gibt es in der Buchhandlung Krakow Nachf., die Abendkasse öffnet um 18 Uhr.

Das letzte Konzert der Reihe „Meeresbrise“ findet am Sonntag, 1. Oktober, um 15.30 Uhr im Warnemünder Kurhausgarten statt. Dieses Mal tritt die Partyband Impression aus Kröpelin auf. Ihr Repertoire reicht von Helene Fischer über Lady Gaga bis hin zum Wiener Walzer. „Der Kurhausgarten hat sich wieder als kultureller Mittelpunkt des Ostseebades etabliert“, bilanziert Tourismusdirektor Matthias Fromm. Der Eintritt ist frei.

Film über Sisi am Kinotag in der Komödie

Nächste Woche ist wieder Kinozeit in der Kleinen Komödie. „Dieses Mal am Feiertag, am 3. Oktober“, sagt Cineastin Simone Fügner. Auf dem Plan steht um 17.30 und um 20 Uhr der Film „Sisi & ich“.

Im Film wird die ungarische Gräfin Irma (Sandra Hüller) als Hofdame für Elisabeth von Österreich-Ungarn (Susanne Wolff) ausgewählt. Sisi, wie die Kaiserin genannt wird, gilt als berühmteste und begehrteste Frau ihres Jahrhunderts. Dennoch ist sie in der zweiten Hälfte ihres Lebens angekommen und hat sich von der Etikette des österreichischen Hofes gelöst. Sie lebt umgeben von Frauen in einer Art adligen Kommune in Griechenland auf der Insel Korfu. Sisi genießt die dortige Freiheit, weit weg von ihrem Mann Kaiser Franz Joseph und ihren Kindern. Wichtig ist ihr, dass keine Langeweile aufkommt. Dabei bestimmt die Kaiserin die Regeln des Spiels.

„Zwischen derber Komödie und furchtlos drastischem Drama gelingt Frauke Finsterwalder eine eigenwillige wie brillante Neuinterpretation des ewigen Sisi-Mythos“, sagt Fügner. Karten zum Preis von acht Euro sind telefonisch unter 0381 4903859 oder per E-Mail an mail@liwu.de zu reservieren.