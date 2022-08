Ein vielseitiges Programm ist für den Hanse Sail-Donnerstag geplant. FOTO: dpa-Zentralbild/Jens Büttner up-down up-down Rostock Das können Besucher am Donnerstag auf der Hanse Sail erleben Von Anne Luttermann | 10.08.2022, 17:02 Uhr

Die Hanse Sail bietet Besuchern am Donnerstag, 11. August, vor allem in Warnemünde und am Rostocker Stadthafen ein vielseitiges Programm.