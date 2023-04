In Warnemünde ist rund um den 1. Mai so einiges los. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Lesung, Theater, Kinovorstellung Das können Rostocker rund um das Wochenende in Warnemünde erleben Von Maria Pistor | 27.04.2023, 16:08 Uhr

In den nächsten Tagen gibt es einiges Kulturelles in Warnemünde zu erleben. Empfehlenswert findet Buchhändler Frank Weisleder die Lesung von Helga Schubert im Kurhaus. Außerdem gibt es noch Theater und Kino in der Kleinen Komödie.