Vor dem Start des Seglertreffens Bereits am Mittwoch können Besucher in Rostock Hanse Sail-Luft schnuppern Von Antje Kindler | 08.08.2023, 15:14 Uhr Wie schon im vergangenen Jahr können Besucher auch 2023 die „Gorch Fock“ bei der Hanse Sail in Rostock erleben. Am 9. August wird sie in Warnemünde erwartet. Archivfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down

Bereits vor dem offiziellen Start der Hanse Sail können Besucher am Mittwoch, 9. August, in Rostock einiges erleben. Das steht an diesem Tag rund um das maritime Spektakel in der Hansestadt auf dem Programm.