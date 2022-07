Richtfest in der Rostocker Erich-Schlesinger-Straße: Im Sommer 2024 soll der Neubau der Integrierten Leitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz fertig sein. FOTO: Jens Griesbach up-down up-down Neue Leitstelle in der Südstadt Hansestadt investiert in Sicherheit aller Rostocker Von Jens Griesbach | 04.07.2022, 16:27 Uhr

Am Montag, 4. Juli, wurde Richtfest für die neue Leitstelle der Feuer- und Rettungswache 1 in der Erich-Schlesinger-Straße in der Rostocker Südstadt gefeiert. Schon jetzt sind die geplanten Kosten nicht mehr zu halten.