Von 1995 bis 2002 saßen die NNN in diesem Bürogebäude in der Bergstraße. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down 70 Jahre NNN Was stand vor 30, 20 und zehn Jahren in Rostocks NNN? Von Malte Fuchs | 20.02.2023, 06:00 Uhr

Die NNN feiern Geburtstag – und das bereits seit Jahrzehnten. Doch was stand abseits der Jubiläumstexte und Grußbotschaften in den Geburtstagsausgaben zum runden NNN-Jubiläum? Ein Blick in den Lokalteil.