Anlässlich des 30. Jahrestages des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen FOTO: Georg Scharnweber Gedenkveranstaltung in Rostock Demonstration sorgt für Verkehrseinschränkungen in Lichtenhagen und Lütten Klein und | 26.08.2022, 08:37 Uhr | Update vor 1 Std. Von Antje Kindler Frank Liebetanz | 26.08.2022, 08:37 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Sonnabend, 27. August, finden anlässlich des 30. Jahrestags des Pogroms in Lichtenhagen mehrere Gedenkveranstaltungen in Rostock statt. Wegen einer Demo müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen und Sperrungen im Nordwesten der Stadt einstellen.