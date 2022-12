Ab sofort können Rostocker auch über den Anbieter Uber Eats Essen bestellen und es sich nach Hause liefern lassen. Foto: Uber Eats/Tobias Froehlich up-down up-down Neuer Anbieter in der Stadt Uber Eats liefert jetzt auch in Rostock Von Antje Kindler | 13.12.2022, 15:46 Uhr

Die Plattform für Essenslieferungen ist ab sofort auch in der Hansestadt verfügbar. Bei so vielen Restaurants in Rostock können Kunden bereits bestellen und wie es funktioniert.