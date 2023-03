Der Film „Der Geschmack der kleinen Dinge“ steht am Dienstag, 7. März, auf dem Spielplan der Kleinen Komödie Warnemünde. Foto: Film-Verleih up-down up-down Warnemünde Noch wenige Restkarten für das Dienstagskino in der Kleinen Komödie Von Maria Pistor | 06.03.2023, 18:10 Uhr

Die Berlinale ist beendet und Cineastin Simone Fügner lädt am 7. März wieder zu einem Kinoabend in die Kleine Komödie in Warnemünde ein. Gezeigt wird ein poetischer Film.