Der in der DDR geplante Volkspark an der Warnow sollte die Rostocker mit allerlei Atrraktionen anlocken. Foto: Archiv Denkmalpflegeamt up-down up-down Rostocker Bauprojekte aus DDR-Zeiten Der große Traum vom Erlebnispark an der Warnow Von Dörte Rahming | 04.12.2022, 13:57 Uhr

Eine Achterbahn, ein Stadion und sogar ein Fernsehturm – das alles war in einem Volkspark an der Warnow in Rostock geplant. Doch erst mit 40 Jahren Verzögerung wurde ein kleiner Teil davon Realität. In einer Serie stellen die NNN Rostocker Bauprojekte aus DDR-Zeiten vor.