Vereinsvorsitzender Mathias Stagat zeigt einen Schwibbogen im XXL-Format, den ein Erzgebirgler zum Jubiläum des Leuchtturms Warnemünde gebaut hat. Wahrscheinlich wird er im Jubiläumsjahr höchstbietend versteigert. Foto: Maria Pistor up-down up-down Warnemünde Ein Schwibbogen zum 125. Geburtstag des Leuchtturms Von Maria Pistor | 03.01.2023, 17:14 Uhr

Der Leuchtturm von Warnemünde wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Grund, das Wahrzeichen mit verschiedenen Aktionen und Höhepunkten in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Der Vorsitzende des Fördervereins Leuchtturm Warnemünde Mathias Stagat verrät, was 2023 geplant ist.