Rostock ist Tourismusort: Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) überreicht Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) die Urkunde. FOTO: Malte Fuchs Hansestadt ist Tourismusort Der Weg ist frei für Kurabgabe in ganz Rostock Von Malte Fuchs | 31.05.2022, 21:05 Uhr

Urlauber in Rostock müssen wohl ab kommendem Jahr eine Abgabe zahlen. Das Geld soll in viele Angebote in der Stadt fließen. Unter anderem ist ein kostenfreier Nahverkehr für Touristen im Gespräch.