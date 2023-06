Zu bewundern und zu erstehen, sind nachhaltig produzierte Kleidung, Lebensmittel und Leckereien aus der Region, Kunst und Kunsthandwerk. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Botanischer Garten Rostock Designmarkt Ponyhof bietet Besuchern besonderes Handwerk Von Anne Luttermann | 20.06.2023, 13:34 Uhr

An diesem Wochenende kommen Künstler und Designer in den Botanischen Garten in Rostock und bieten beim Designmarkt Ponyhof ihre Arbeiten an.