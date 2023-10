Der Designmarkt Ponyhof entert am Sonntag, 8. Oktober, wieder das Dock Inn Hostel in Warnemünde.

Ponyhof ist ein Kunst- und Designmarkt und präsentiert in Rostock handverlesene, junge Designer, Kreative und Künstler sowie eine wilde Mischung an Mode, Schmuck, Produktdesign, Malerei, Comics und Literatur. Unter dem Motto „Seemannsgarn“ können Gäste am Sonntag von 12 bis 18 Uhr inspirierende Ideen entdecken, so Gründerin und Organisatorin Charlotte Berger.

Freuen können sich Besucher laut Berger auf mehr als 40 Designer und kreative Köpfe aus ganz Deutschland, Workshops, fantastische Unterwasserwesen, DIY-Workshops, regionale und maritime Leckerbissen, künstlerische Darbietungen, dekoratives Schminken und steile Kletterwände. Wer sich noch mit seiner Kunst beteiligen will, kann sich per E-Mail unter: hallo@marktplatz-ponyhof.de an das Ponyhof-Team wenden.

Mehr Informationen: Das Programm am Sonntag im Dock Inn größer als Größer als Zeichen Im Dock Inn gibt es am Sonntag, 8. Oktober, auf dem Designmarkt Ponyhof zwischen 12 und 18 Uhr viel zu entdecken. Workshops Dekoratives Schminken : Zum Thema: Seemann´s -Tattoos und ihre Bedeutung mit Live-Bodypainting und Kinderschminken. Mit Anja Treczak von Tattoo-Ritual.

Zeit: 13 bis 17 Uhr



Zier- und Gebrauchskonten aus der Seefahrt : Mit dem Förderverein Jugendschiff „Likedeeler“ können Besucher Gebrauchsknoten wie Achtknoten, Palstek oder Kreuzknoten lernen. Auch Zierknoten werden gezeigt. Aus Letzteren entstehen beispielsweise Schlüsselanhänger oder Armbänder. Zeit: 13 bis 17 Uhr Flaschenpost und maritime Souvenirs:

- Knüpfen, Knoten, Kleben, Bemalen, Upcycling mit Seemannsflair



Der kleine Perlentaucher: Bastelangebot für Kinder – Gestalte dein Weidenfisch mit Glitzerperlen. Mit Katharina Madry von Klangsonne und Karen von „Klangvoll leben“.



Zeit: 13 bis 17 Uhr



Musik: Don the Dico Dude und Live Performance Special Guest: Rostocker Künstler & Illustrator Christoph Kadur – präsentiert seine neuesten Werke und Arbeiten Gastro - Maritimer Schmackofatz Maritime Tapas – von Tapas Catering Rostock

Algensalat, Kaviarcreme, spanische Pizza mit Sardellen und vieles mehr



Dock Inn - Hostel / Maritimer Schmackofatz

- Rote Grütze

- Graupensuppe & Fischsuppe

- Vegane Fischbrötchen

- Rollmops

- Grog-Variationen

Der Eintritt kostet vier Euro. Kinder unter 13 Jahren können den Markt kostenfrei besuchen. Weitere Informationen zum Designmarkt Ponyhof im Dock Inn finden sich auf der Facebookseite des Ponyhofes.