Auf dem Ikea-Parkplatz in Rostock werden die Händler ihre Stände aufbauen und ihre Waren präsentieren. Foto: Expo Event Marketing up-down up-down Ikea-Parkplatz in Schutow Deutsch-Holländischer Stoffmarkt kommt nach Rostock Von Anne Luttermann | 10.10.2022, 18:11 Uhr

Am 16. Oktober macht der beliebte Deutsch-Holländische Stoffmarkt Station in Rostock. Das können Besucher an den Ständen entdecken und gewinnen.