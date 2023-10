Stoffliebhaber und Nähbegeisterte in Rostock können sich auf den 15. Oktober freuen. An diesem Tag findet von 10 bis 17 Uhr der Deutsch-Holländische Stoffmarkt wieder auf dem Ikea-Parkplatz an der Messestraße in Rostock-Schutow statt.

Der Stoffmarkt deckt nicht nur den Bereich Modestoffe ab, sondern auch Interieurstoffe und Accessoires. Zahlreiche Händler an bis zu 100 Ständen bieten ein vielseitiges Angebot. Wie Marin Ivankovic von der veranstaltenden Expo Event Marketing GmbH mitteilte, lädt der Stoffmarkt nicht nur zum Schlendern ein, auch können sich Besucher über neue Trends informieren. Welche Farben sind dieses Jahr der Herbst oder Winter? Welche Motive, Muster sind „Must-have 2023“?

Die vielen verschiedenen Stoffe können befühlt und verglichen werden. Abgerundet wird das Angebot durch eine Auswahl an Schnittmustern und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln oder Garn. Weitere Informationen erhalten Interessenten unter: www.stoffmarkt-expo.de.