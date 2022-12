Die Deutsche Seemannsmission (DSM) Rostock bereitet auf vielfältige Weise das Weihnachtfest für die Seeleute vor, die mit ihren Schiffen in den kommenden Wochen von Rostock unterwegs auf den Weltmeeren sind. Da werden aus Spenden der Rostocker Päckchen gepackt, vom „Nikolaus“ der Station Schiffe mit Weihnachtsbäumen ausgestattet und die besinnlichen Zusammenkünfte der Seeleute der verschiedenen Nationen im Seemannsclub vorbereitet.

Zu einem Adventsfrühstück wurden vorigen Freitag, 2. Dezember, im Seemannsclub „Hollffast“ auch traditionell einige der Helfer geladen, die die Arbeit im Dienst für die Seeleute unterstützen und fördern. Vertreter des Hafens, der Kirche und der Politik gehörten ebenso zu dieser Runde wie diverse maritime Dienstleister. Seemannsdiakonin Stefanie Zernikow, die Leiterin der Rostocker Station, dankte ihnen allen herzlich für die Unterstützung und stellte mit Birgit Haaks und Sheila Maemartonia von den Philippinen neue Mitarbeiter aus ihrem Team vor.

Beim Adventsfrühstück im Gespräch: die neue Mitarbeiterin Birgit Haaks (v.l.), der neue 1. Vorsitzende Prof. Dr. Tobias Schulze, Sheila Maemartonia (im Bundesfreiwilligendienst in der Rostocker Station tätig) und der Warnemünder Pastor Harry Moritz.

Auch der Rostocker Schiffsmakler Jens Benedix vom Frachtcontor Junge hatte zu dieser Veranstaltung einklariert und schon bei den Vorbereitungen mitgeholfen. Er ist bereits seit einigen Jahren als Mitglied der Seemannsmission eng verbunden und war so auch auf der Mitgliederversammlung vorige Woche dabei, die den ehemaligen Rostocker Oberbürgermeister Arno Pöker aus seiner Funktion als 1. Vorsitzenden der DSM Rostock e.V. herzlich verabschiedete und Prof. Dr. Tobias Schulze zum Nachfolger kürte. Der Rechtsanwalt von Ecovis Grieger Mallison war bereits vorher als 2. Vorsitzender bei der Seemannsmission engagiert.

Mehr als 350.000 Seeleute nutzen Angebote der Seemannsmissionen

Bei der Mitgliederversammlung gab auch der neue Seemannspastor der Nordkirche, Götz-Volkmar Neitzel, seine Visitenkarte ab. Er übernahm im August diese Aufgabe, nachdem sein Vorgänger Matthias Ristau zum Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission berufen worden war. Stationen der Deutschen Seemannsmission auf dem Gebiet der Nordkirche gibt es in Hamburg, in Brunsbüttel, Lübeck, Kiel, Sassnitz und Rostock.

Der Seemannspastor koordiniert, berät und begleitet die verschiedenen Vereine, in denen – allein in Hamburg gibt es drei Stationen – pro Jahr mehr als 350.000 Seeleute aus über 120 Ländern zu Gast sind. Dazu kommen Bordbesuche und Zusammenkünfte in den Seafarer‘s Lounges für die Seeleute der Kreuzfahrtschiffe, die in Warnemünde in diesem Jahr aber personalbedingt nicht besetzt war.

Neuer Seemannspastor kennt Entbehrungen der Arbeiter auf See

Der 57-jährige Götz-Volkmar Neitzel ist in Kiel geboren und in Flensburg aufgewachsen. Der ausgebildete Notfallseelsorger und Pastor ist auch seit vielen Jahren für die Johanniter Unfallhilfe im Einsatz und bildete Notfallsanitäter an der Berufsfachschule der Feuerwehr Hamburg aus. Spuren seiner seelsorgerischen Tätigkeit als Pastor führen vom Marschland bei Hamburg bis ins Gebiet Kaliningrad, von Geesthacht bis nach Palästina.

Seine Vorfahren waren mit der Seefahrt eng verbunden – der Großvater und Vater dienten bei der Marine, sein Vater fuhr auch einige Jahre bei der Handelsmarine zur See. Er selbst hatte als Mitreisender auf Frachtschiffen erste Berührungspunkte und kam mit Seeleuten bei Treffs im Seemannsclub „Duckdalben“ in Kontakt. Er weiß so, welche Entbehrungen sie auf sich nehmen, wenn sie vielfach über ein Jahr auf engem Raum pandemiebedingt an Bord bleiben müssen, lernte aus ihren Erfahrungen den Druck kennen, den sie standhalten müssen, damit die Lieferketten nicht reißen.

Anlaufstelle in Rostock soll Seeleuten festen Halt gewährleisten

Mit seiner Tätigkeit als Seemannspastor will er diesen Menschen nahe sein und sich für ihr Wohlergehen engagieren, somit beitragen, auch den Dienst der Stationen für die Seeleute zu fördern und so auch arbeitsfähig auszustatten.

In diesem Sinne war er vorige Woche auch nicht das erste Mal in der Rostocker Station, lernte neben der erfolgreiche Arbeit auch deren Sorgen und Nöte kennen und wird sie so auch mit seinen Möglichkeiten unterstützen. Eine weitere Stelle ist ausgeschrieben, damit „Hollfast“ künftig auch personalmäßig den Seeleuten einen festen Halt gewährleisten kann.