Voller Körpereinsatz im Spiel: Beim Ultimate Beachfrisbee muss man sich um eine sanfte Landung nicht sorgen. Foto: Endzonis up-down up-down Trendsportart live am Strand 24 Teams wollen in Warnemünde Deutscher Meister im Ultimate Beachfrisbee werden Von Anne Luttermann | 03.05.2023, 12:58 Uhr

Über 200 Spieler der 24 besten deutschen Teams kommen am Wochenende am Ostseestrand in Rostock zusammen, um unter sich den Titel auszumachen. Auch Rostocker nehmen am Turnier teil.