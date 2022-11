Eine Momentaufnahme: dicke Schneeflocken über den Rostocker Wallanlagen und dem Kröpeliner Tor. Doch der Schnee am Sonntagnachmittag taute gleich wieder weg. Foto: Stefan Menzel up-down up-down Der erste Schnee Dicke Flocken über Rostock Von Jens Griesbach | 20.11.2022, 15:40 Uhr

Es hätte so schön werden können – doch der erste Schnee in Rostock taute am Sonntag wieder schnell weg.