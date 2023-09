Schmökt gerne noch eine Zigarette Sie ist die älteste Rostockerin: Gertrud Blohm aus Warnemünde wird 111 Jahre alt Von Maria Pistor | 06.09.2023, 15:27 Uhr Ein aktuelles Foto von Gertrud Blohm aus Warnemünde. Sie wird am 7. September 111 Jahre. Zu ihren Leidenschaften gehören ihre Zigaretten. Und wenn mal Besuch da ist, trinkt sie auch gern mal ein Gläschen Sekt. In diesem Fall mit dem Fotografen, der ja jetzt auf den Auslöser drückt. Foto: Wolfgang Hackl up-down up-down

Sie ist die älteste Bewohnerin aus Warnemünde und der Hansestadt Rostock: Gertrud Blohm wird am 7. September 111 Jahre alt. Sie lebt dank Betreuung in ihren eigenen vier Wänden und erfreut sich am Leben.