Bei der H-Boot-Weltmeisterschaft in Warnemünde kämpfen 48 Teilnehmer um den Titel. Die meisten Segler kommen aus Dänemark und Deutschland. Die Veranstalter hatten ursprünglich mit höherer Nachfrage aus Schweden und Finnland gerechnet, doch viele reisten aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht an.

FOTO: Pepe Hartmann up-down up-down