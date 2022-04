Lustige Kennzeichen-Kombinationen können fast überall in Deutschland entstehen. FOTO: Monika Skolimowska/dpa HRO, ROS, GÜ und Co. Die lustigsten Kennzeichen in und um Rostock Von Nicolas Bahr | 16.04.2022, 10:00 Uhr

Ob PIR-AT, MA-MA oder OS-SI – ein lustiges Kennzeichen ist wahrscheinlich so gut wie jedem schon einmal unter die Augen gekommen. Auch die Nummernschilder in und um Rostock bieten dahingehend so einige Möglichkeiten.