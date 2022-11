1969 wurde der „Gaststättenkomplex Kosmos“ in der Rostrocker Südstadt errichtet. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Bauprojekte aus DDR-Zeiten Die Südstadt in Rostock ist bis heute beliebtes Wohngebiet Von Dörte Rahming | 27.11.2022, 16:12 Uhr

Schon in den 1960er Jahren wurden in Rostock hochfliegende Pläne geschmiedet, um die Stadt zum repräsentativen „Tor zur Welt“ zu machen. Zu dieser Zeit wurde auch die Südstadt als neues Viertel in Rostock gebaut. In einer neuen Serie werden die Rostocker Bauprojekte aus DDR-Zeiten vorgestellt.