Rostock Die Uni zu Gast im Rathaus: Infos über Demenz Von Frank Liebetanz | 06.01.2023, 10:45 Uhr

Was bringt eine Frühdiagnose von Demenz und was wird überhaupt unter dem Begriff Altern verstanden? Darum geht es in einem Gespräch im Rathaus.