Rostock gehört zu den wenigen ostdeutschen Städten, deren Bevölkerungszahl nach einem kontinuierlichen Rückgang in den 1990er-Jahren seit 16 Jahren stetig wächst. Ende Juli 2022 lebten laut der Statistik des Melderegisters der Hansestadt insgesamt 210.260 Einwohner in Rostock.

Und das Wachstum wird sich in den nächsten Jahren auch halten, das geht aus der Haushalts- und Wohnungsnachfrageprognose für die Hansestadt hervor, welche von empirica, einem Forschungs- und Beratungsinstitut mit Sitz in Berlin, erstellt worden ist. „Die optimistische Variante der Bevölkerungsvorausberechnung geht davon aus, dass die Zahl der in Rostock lebenden Personen bis 2035 auf knapp 221.850 Personen steigen wird“, heißt es in der Prognose. Und für die braucht es neuen Wohnraum.

Jeder dritte Rostocker wohnt bei der Wiro

Die kommunale Wohnungsgesellschaft Wiro ist die größte Anbieterin von Wohnraum in der Hansestadt. Knapp 35.000 Wohnungen gehören zum Bestand der Gesellschaft. „Fast jeder dritte Rostocker lebt in einer Wiro-Wohnung“, so Ralf Zimlich, Kaufmännischer Geschäftsführer im Geschäftsbericht 2021.

Laut dem Statistischen Jahrbuch sind etwa 122.761 Wohnungen in Rostock vorhanden. Ein Viertel der Wohnungen befindet sich im Bestand der Wiro. Das Unternehmen hat im Jahr 2021 einen Leerstand von knapp zwei Prozent. „In einzelnen Stadtteilen, wie Markgrafenheide mit fast 30 Prozent, wird der Leerstand bewusst herbeigeführt und akzeptiert, um die betreffenden Wohnanlagen anschließend umfangreich modernisieren zu können“, so Zimlich.

Weitelesen: Rostock will nachhaltig neuen Wohnraum schaffen

Um den Bedarf für die wachsende Bevölkerung zu decken, „ist der der Bau von 16.610 neuen Wohnungen“ bis 2035 erforderlich, so das Ergebnis von empirica. Für diese Stadtentwicklung leistet auch die Wiro ihren Anteil. „In der Neubauoffensive sollen etwa 1500 neue Mietwohnungen bis 2026 entstehen“, so Zimlich.

Großprojekte der Wiro

Eines der größten Projekte der Wiro plant das Unternehmen am Werftdreieck im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Auf dem etwa 7,1 Hektar großen Gelände sollen etwa 700 neue Wohnungen entstehen. „Im ersten Bauabschnitt, der 2023 begonnen werden soll, werden etwa 150 Wohneinheiten, ein Parkhaus, eine Kita und ein Bürohaus errichtet“, so der Kaufmännische Geschäftsführer.

Weiterlesen: Wiro startet mit 170 Wohnungen für neues Viertel

Weitere 318 Wohnungen werden aktuell im Rostocker Nordwesten realisiert. Auf der rund 2,5 Hektar großen Fläche zwischen Möllner und Schleswiger Straße im Stadtteil Lichtenhagen baut die Wiro acht Einzelgebäude mit vier bis acht Etagen. Es sollen bis 2024 Zwei- bis Fünfraumwohnungen mit einer Wohnfläche zwischen knapp 50 und mehr als 100 Quadratmetern Wohnfläche entstehen.

In der Thierfelderstraße am Barnstorfer Wald baut die Wiro sieben Mehrfamilienhäuser mit 147 Wohnungen. „Bei Einhaltung des Zeitplans könnten die ersten Wohnungen ab der zweiten Jahreshälfte 2024 bezugsfertig sein,“ so Zimlich.

Die Wiro deckt damit erst mal nur einen kleinen Bedarf an nötigen Zwei- bis Fünfraumwohnungen ab, der laut Haushalts- und Wohnungsnachfrageprognose bis 2035 in der optimistischen Variante knapp 50 Prozent des Neubaubedarfs beträgt. Mehr als 7700 Wohnungen müssen für den klassischen Singlehaushalt gebaut werden, die in dem Prognose als „wesentlicher Nachfragetyp“ identifiziert worden sind.

Der Haushaltstyp „Familienpaare und alleinerziehende Eltern“, deren Wohnform das klassische Ein- oder Zweifamilienhaus ist, wächst in den kommenden Jahren nicht mehr. „Nach der vorliegenden Prognose ist vielmehr von einem leichten Rückgang bis 2035 auszugehen“, heißt es. Trotzdem will die Stadt Rostock für Familien Wohnraum schaffen. Die Zahl der Familienhaushalte geht in der Stadt auch genau deshalb zurück, weil es an entsprechendem Wohnraum fehlt. Um dieser Entwicklung zu begegnen, bedarf es nicht ein Weniger an Familienwohnungen, sondern ein Mehr, heißt es aus dem Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft.