Polizei Rostock stellt Einbrecher Diebe bei Einbruch in Rostocker Recyclinghof erwischt Von Antje Kindler | 09.09.2023, 13:18 Uhr Die Rostocker Polizei stellte die Einbrecher. Foto: Lino Mirgeler

Die Männer sind am Samstagmorgen über den Zaun in den Recyclinghof Reutershagen geklettert. Dabei wurden sie per Videoüberwachung vom Sicherheitsdienst beobachtet.