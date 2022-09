Wusstest Du, dass Du den Botanischen Garten in Rostock mit der S-Bahn erreichen kannst? Foto: Carolin Beyer up-down up-down Logo NEO Kein Auto? Diese Ausflugsziele in und um Rostock erreichst Du leicht mit den Öffis Von Carolin Beyer | 29.09.2022, 12:49 Uhr

Du weißt noch nicht, was Du am Wochenende unternehmen möchtest? Hier sind ein paar Ausflugstipps in und um Rostock, die ganz leicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind.