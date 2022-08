Mit Oliver Herlitzka (mitte) haben sich Andreas Martens (l.) und René Geschke einen Künstler aus Rostock zum Festival geholt. FOTO: Carolin Beyer up-down up-down Kultur in Rostock Diese Künstler werden zum See more Jazz Festival erwartet Von Carolin Beyer | 09.08.2022, 18:36 Uhr

Kommende Woche findet das See more Jazz Festival zum 14. Mal in Rostock statt. Die Veranstalter mussten dieses Jahr kurzfristig umplanen. Das steht auf dem Programm.