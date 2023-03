Nicole und Thorsten Stübner sind mit dem Laden Stilschön in die Alexandrinenstraße gezogen. Im hinteren Raum widmet sich Thorsten Stübner noch dem Thema Solarenergie. Foto: Maria Pistor up-down up-down In Mühlenstraße und Alexandrinenstraße Diese Geschäfte finden sich bald an anderer Stelle in Warnemünde Von Maria Pistor | 14.03.2023, 17:25 Uhr

In Warnemünde ziehen derzeit viele Geschäfte um. So auch die Firma Stilschön. Während einige Läden noch leer stehen, eröffnet ein anderer in wenigen Wochen in der Mühlenstraße neu.