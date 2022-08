Ob im Wohnmobil, im Auto oder im Freien. Sobald für den Sex ein Ort gewählt wird, der für andere Menschen einfach einsehbar ist, kann es rechtliche Konsequenzen geben. FOTO: Ole Spata/dpa up-down up-down Online-Sexportal Diese Orte nutzen Rostocker für öffentliche Sex-Treffs Von Nicolas Bahr | 21.01.2022, 18:44 Uhr | Update vor 2 Std.

Im Internet kann sich jeder für Sex in der Öffentlichkeit mit anderen verabreden. Auch in Rostock gibt es mehrere Orte, an denen regelmäßig solche Treffen stattfinden. NNN-Redakteur Nicolas Bahr hat sich davon einen Eindruck gemacht.