Ob Eis mit Bier-, Sekt- oder klassischem Erdbeergeschmack: Alea Wiedow verkauft es in der Eisscholle. FOTO: Malte Fuchs Der Sommer steht vor der Tür Diese außergewöhnlichen Eissorten findest Du in Rostocks Innenstadt Von Malte Fuchs | 20.05.2022, 18:44 Uhr

Es ist kalt und es ist süß: Speiseeis ist jeden Sommer aufs Neue ein absoluter Renner in der Hansestadt. Vor allem in der Innenstadt bieten besonders viele Eisdielen ihre schmackhafte Ware feil. Wir haben uns umgesehen, wo es was gibt.