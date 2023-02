Ein Nebeneinander zahlreicher Verkehrsteilnehmer zeichnet die Doberaner Straße aus. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Umfangreiche Baumaßnahme Doberaner Straße in Rostock wird völlig umgestaltet Von Malte Fuchs | 13.02.2023, 15:53 Uhr

Alle paar Jahrzehnte muss die in die Jahre gekommene Infrastruktur in der Hansestadt erneuert werden. Das soll bald auch in der Doberaner Straße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt geschehen. Die Stadt nimmt das zum Anlass, um die ganze Straße umzugestalten.