Ungewöhnliche Wohn- & Arbeitsorte Dorin Kipke-Rehpenning fertigt seit 20 Jahren Schmuck im Klosterhof Rostock Von Dörte Rahming | 26.06.2022, 14:42 Uhr

In Rostock gibt es Menschen, die an besonderen Orten wohnen oder arbeiten: etwa im Dachgeschoss der Nikolaikirche, im ehemaligen Stellwerk des Güterbahnhofs oder im Bunker der früheren Neptun Werft. Die Goldschmiede im Klosterhof ist ein Schmuckstück, in dem Schmuckstücke entstehen.