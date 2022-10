Dr. Christiane Stehle ist seit 1. Oktober neue Ärztliche Vorständin der Unimedizin Rostock. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Neue Vorständin im Interview Dr. Christiane Stehle will Wir-Gefühl der Mitarbeiter der Unimedizin Rostock stärken Von Aline Farbacher | 10.10.2022, 17:59 Uhr

Seit 1. Oktober ist Dr. Christiane Stehle neue Ärztliche Vorständin der Universitätsmedizin Rostock. Was sie der Kritik an der Kinderklinik entgegenbringt und was sie besser machen will, erklärt sie im Interview.