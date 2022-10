Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, nachdem Verwandte der Opfer eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatten. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Anklage in Rostock Dreifachmord von Rövershagen - Prozess startet Mitte November Von dpa | 31.10.2022, 09:29 Uhr

In Rövershagen bei Rostock soll ein Mann seinen Vater, seine Mutter und seine Schwester getötet haben - unter anderem, in dem er ihnen mit einer Armbrust in den Kopf schoss. Nun kommt der 27-Jährige vor Gericht. Seine Taten bereitete er akribisch vor.