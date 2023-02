Der Angeklagte auf dem Weg in den Gerichtssaal im Landgericht Rostock. Foto: Andreas Frost up-down up-down Dreifachmord von Rövershagen Bizarres Verbrechen eines kranken Menschen? Wie ein Psychiater den Angeklagten beurteilt Von Andreas Frost | 27.02.2023, 14:57 Uhr

Andreas S., der in Rövershagen bei Rostock seine Eltern und seine Schwester ermordet haben soll, leidet an keiner Krankheit, die seine Schuld einschränkt. Wie erklärt sich die brutale Tat dann? Vor dem Landgericht in Rostock sagte ein Gutachter aus.