Zum Auftakt der Meeresbrise-Konzerte im Warnemünder Kurhausgarten gastiert das Duo Jo & Josephine FOTO: Jo & Josephine Warnemünde Schlagerduo gibt erstes Konzert der Saison im Kurhausgarten Von Maria Pistor | 06.05.2022, 16:05 Uhr

Lange blieben viele Bühnen durch Corona unbespielt. Jetzt geht es in Warnemünde wieder los. Am Sonntag findet das erste Konzert mit dem Duo Jo & Josephine statt. Bis Oktober stehen Auftritte von verschiedenen Künstlern an.