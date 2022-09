Wer im E-Center im Warnow Park Rostock-Lütten Klein einkauft, bekommt so gut wie alles, was er für den täglichen Bedarf braucht. Rostocker Käsefreunde können sich jedoch besonders freuen, den Markt in der Nähe zu haben. Die Käsetheke des E-Centers wurde jetzt zur besten Deutschlands gekürt. Den Branchenwettbewerb Käse-Star 2022 konnte der Rostocker Markt für sich entscheiden.

„Besonders die Vielfalt der vor Ort produzierten Frischkäsekreationen und raffinierten Weichkäsesorten begeistert die Kunden“, heißt es in einer Mitteilung von Edeka Nord, zu dem auch das E-Center im Rostocker Warnow Park gehört. „Dieses besondere Lebensmittel ist für uns nicht nur Bestandteil unserer Arbeit, der wir täglich nachgehen, sondern auch Berufung und Leidenschaft“, ergänzt Gina Salzmann, Leiterin der Käsetheke im Center. „Daher freuen wir uns umso mehr, dass diese Leidenschaft die Jury erreicht und überzeugt hat.“

Die Käsetheke unter Leitung von Salzmann konnte den bundesweiten Preis des Fachmagazins Lebensmittel Praxis in der Kategorie „Markt ab 5001 Quadratmeter gewinnen.