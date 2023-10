In Kürze endet ein Stück Warnemünder Geschichte. In der Wachtlerstraße 11 schreiten die Planungen der kommunalen Wohnungsgesellschaft Wiro kontinuierlich voran. Entstehen sollen dort Wohnungen. „Im ersten Schritt erfolgt der Abbruch des ehemaligen Gewerbeobjektes“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Dem Unternehmen liegen alle Genehmigungen zum Abriss des ehemaligen Ärztehauses vor.

Die zwei Bäume im Innenhof des Ärztehauses in der Wachtlerstraße in Warnemünde mussten schon vor dem Start des Abrisses gefällt werden.

Ebenso die Genehmigungen zur Fällung der beiden im Innenhof stehenden Bäume. „Sie wurden Anfang Oktober durch eine Fachfirma abgetragen“, so Klehn. Er informiert, dass mit der ökologischen Baubegleitung ein Fachbüro für Artenschutz beauftragt worden ist. „Mitte Oktober wird die Baustelle für den Abbruch eingerichtet, Ende Oktober beginnen die eigentlichen Abbrucharbeiten. Das dauert voraussichtlich bis Februar 2024“. Die Bäume vor dem Haus sollen alle stehen bleiben.

Während der Abbrucharbeiten kommt es zu Einschränkungen entlang der Wachtlerstraße 11 – im Bereich des Gehweges und der Straße. Um die Einschränkungen möglichst gering zu halten, haben die Planer alle notwendigen Maßnahmen mit den städtischen Fachämtern vorabgestimmt. Die Umsetzung übernimmt laut Klehn das beauftragte Abbruchunternehmen. „Selbstverständlich reicht der Platz aus, dass auch größere Fahrzeuge die Straße nutzen können“, beruhigt der Wiro-Sprecher und zählt als Beispiele Rettungsfahrzeuge wie Feuerwehren, Stadtentsorgung und die Busse auf.

9 Mietwohnungen sollen nach Abriss des Ärztehauses entstehen

Den Bauantrag des geplanten Mehrfamilienhauses mit neun Mietwohnungen zwischen 80 und 125 Quadratmetern will die Wiro noch in diesem Monat beim Bauamt der Hansestadt einreichen. „Wenn die Baugenehmigung vorliegt, können wir die Arbeiten ausschreiben und Firmen beauftragen“, so Klehn.

Dann wird das Vorhaben auch erneut im Ortsbeirat Warnemünde präsentiert. „Transparenz ist uns immer wichtig“, sagt er. Aber weil die Genehmigung bisher nicht eingereicht ist, gibt es noch keinen zeitlichen Fahrplan für das Vorhaben, welches bereits im März im Ortsbeirat heiß diskutiert wurde.

Warnemünder kritisieren Zahl der geplanten Parkplätze

Auch die Anzahl der vorhandenen Stellplätze stieß bei den Bewohnern in der Sitzung auf Kritik. „Sechs Stellplätze für neun Wohnungen und wahrscheinlich 15 Autos, das dürfen wir in Warnemünde nicht genehmigen“, hatte Uwe Jahnke, Mitglied des Strukturausschusses des Ortsbeirates, damals bemängelt. Architekt Roland Unterbusch hatte sich in dem Zusammenhang auf die Stellplatzordnung der Hansestadt berufen.

„Für uns ist es wichtig, dass hier richtige Wohnungen durch die Wiro und keine Ferienwohnungen entstehen“, betonte Ortsbeiratsvorsitzender Wolfgang Nitzsche (Linke). Aber genau das ist das erklärte Ziel der Wiro.