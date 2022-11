Haben in der Rostocker Fußgängerzone eine neue Parfümerie eröffnet: Katrin und Stephan Bröker. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Neueröffnung in der Innenstadt Ehepaar will außergewöhnliche Duftakzente in Rostock setzen Von Jens Griesbach | 07.11.2022, 15:23 Uhr

Parfüms abseits des Mainstreams – das wollen Katrin und Stephan Bröker in ihrer neuen Parfümerie „Endlich ich“ in der Rostocker Fußgängerzone bieten. Wir erklären, warum die Nase hier in Verzückung gerät.