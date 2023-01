In ihrem neuen Möbelladen in Rostock-Schutow haben Eila und Achim Wittor auch eine Imbiss mit Außenverkauf eingerichtet. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Neues Leben in Markthalle Schutow Ehepaar zieht in Rostock in nur zwei Monaten neues Möbel-Geschäft hoch Von Jens Griesbach | 07.01.2023, 14:00 Uhr

In die alte Markthalle in Rostock-Schutow ist neues Leben eingezogen: Hier bietet das Ehepaar Wittor weit mehr als Möbel aus zweiter Hand an.