Mit einem Konzert des Pianisten Nikolai Denisov startet am 18. Dezember 2022 eine neue Reihe im Kurhaus Warnemünde. Foto: Irina Zdryko Das ist los in Warnemünde Neue Veranstaltungsreihe startet im Kurhaus Von Maria Pistor | 15.12.2022, 13:39 Uhr

In den kulturellen Reigen von Veranstaltungen in Warnemünde reiht sich ein neues Angebot im Kurhaus ein. Erstmals findet es am 18. Dezember. Außerdem lädt das Ringelnatz zum Konzert mit dem Quartett Die Herren und auch der Termin für das Weihnachtsoratorium steht.