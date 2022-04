Einehandvoll Pizza-Inhaber Mathias Artmeier (l.) und sein Restaurantchef Mohamed Zahlaan zeigen die Pizza, die nach dem ehemaligen Hansa-Spieler Kevin Pannewitz benannt ist. FOTO: Aline Farbacher Neuer Lieferdienst in Rostock Einehandvoll Pizza will mit Geheimrezept überzeugen Von Aline Farbacher | 01.04.2022, 17:22 Uhr

Wie das Partnerrestaurant in Schwerin bietet jenes in der Rostocker Ulmenstraße auch Burger und frisch gemachte Pasta an. Kurz nach der Eröffnung in der Hansestadt hat Inhaber Mathias Artmeier schon große Pläne.