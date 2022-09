Im Zusammenhang mit dem Fußballspiel des FC Hansa Rostock Rostocker Ostseestadion sind wieder Verkehrseinschränkungen für die Gartenstadt geplant. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down FC Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg Diese Einschränkungen erwarten Rostocker am Tag des Heimspiels Von Anne Luttermann | 16.09.2022, 13:02 Uhr

Am Sonnabend kommt es in der Rostock zum Ostduell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC Hansa. Welche Straßen in Rostock gesperrt sind und wie die Ersatzbusse fahren.