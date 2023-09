Grund für die teils geänderten Öffnungszeiten des städtischen Hallenbads in der Kopernikusstraße im Hansaviertel sind Veranstaltungen und Feiertage, teilt das städtische Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt mit.

Am Sonnabend, 23. September, und am Sonnabend, 21. Oktober, entfällt jeweils das öffentliche Schwimmen in der 25-Meter-Halle komplett. An den Feiertagen im Oktober, am 3. und am 31. Oktober, wird öffentliches Schwimmen lediglich in der Zeit von 8 bis 12 Uhr im 25-Meter-Becken und in der Lehrschwimmhalle angeboten. Ansonsten ist das Becken für Freizeitschwimmer zu den bekannten Zeiten geöffnet.