Nahverkehr in Rostock Einwohner von Evershagen Dorf fühlen sich abgehängt Von Nicolas Bahr | 14.09.2022, 16:02 Uhr

Ein gut ausgebautes Netz an Bus- und Bahnhaltestellen – der Stadtteil Evershagen ist größtenteils gut an Rostock angebunden. In Evershagen Dorf sind die Anwohner jedoch nahezu isoliert von der restlichen Infrastruktur, so deren Kritik.