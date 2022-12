Jörn Sieveneck von den Eisbademeisters aus Rostock zeigt: Am 23. Dezember 2022 hatte die Ostsee eine Temperatur von 3,9 Grad Celsius. Foto: Maria Pistor up-down up-down Spendenübergabe in Warnemünde Eisbademeisters stürzen sich für guten Zweck in 3,9 Grad kalte Ostsee Von Maria Pistor | 23.12.2022, 18:28 Uhr

Bibbernd in der Kälte standen am 23. Dezember vor allem die Zuschauer, die den Eisbademeisters bei ihrem Kältebad in Warnemünde zuschauten. Mit dieser Aktion sammelten sie Spenden – von denen am Ende reichlich zusammen kamen.