Auch, wenn es noch eine Baustelle ist: Es lässt sich bereits jetzt erkennen, dass der Standort der Firma Gesundschuh von Inhaber Andreas Dibbert (rechts) in der Mühlenstraße 29 attraktiv wird. Vorher befand sich an dieser Adresse die Fleischerei Winter. Schuhmacher Ralf Kühn wechselt von der Post in den Handwerkerhof an dieser Adresse.

Foto: Maria Pistor up-down up-down