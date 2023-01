Beim About You Pangea Festival wird nicht nur gefeiert. Tagsüber gibt es verschiedene Aktivitäten und Workshops. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Teurere Tickets Energiekrise trifft auch das Pangea Festival in Pütnitz Von Carolin Beyer | 24.01.2023, 14:04 Uhr

Das Pangea Festival findet Mitte August statt. In wenigen Wochen startet für die Veranstalter aus Rostock die heiße Phase. Sie verraten, was sich in diesem Jahr ändert und welche Künstler auftreten.